Часть Астрахани на сутки оставят без воды

Жителям части Астрахани предстоит провести без воды целые сутки, - сообщили в МУП "Астрводоканал".

Ограничения коснутся всей левобережной части города – воды здесь не будет с 21:00 8 октября по 14:00 9 октября, это время будут проводиться профилактические работы на очистных сооружениях водопровода. Также в это время сети и сооружения подготовят к работе в осенне-зимний период, - передает "АиФ-Астрахань".

Для удобства горожан отключение холодной воды проводится в ночное время, с пятницы на субботу, - добавили в местном "Водоканале", посоветовав жителям запастись достаточным количеством питьевой воды.