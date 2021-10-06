Глава МИД Ирана назвал диалог с Россией одним из приоритетов нового правительства

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве, что диалог с РФ входит в приоритеты политики добрососедства нового иранского правительства.

"Нам бы хотелось подчеркнуть, что в политике добрососедства нашего нового правительства Россия, конечно же, входит в наш приоритет", - цитирует его ТАСС.

По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, регулярные контакты президентов, а также его визит в Москву демонстрируют, что отношения двух стран "очень тесны и привилегированы". "Мы должны прикладывать усилия, чтобы достичь новых задач и серьезного скачка в наших двусторонних отношениях", - отметил Абдоллахиян.

Он также обратил внимание на то, что между Россией и Ираном очень разнообразное двусторонне сотрудничество. "Мы считаем, что в соответствии с международным правом мы можем развивать наше сотрудничество еще в области торговли и связанных с этим направлений", - цитирует иранского министра ТАСС.