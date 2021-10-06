В партии Саакашвили обеспокоены его психическим здоровьем

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, задержанный на территории республики 1 октября, крайне тяжело воспринимает нахождение в тюрьме, и это отражается на его психическом здоровье, говорится в открытом письме премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

Так, в Национальном движении "беспокоятся, что их лидер находится в тяжелом состоянии, и требуют незамедлительного освобождения".

"Психическое состояние Михаила Саакашвили до попадания в тюрьму и после радикально отличается. Он говорит, что … не сможет долго мириться с тюрьмой. Это состояние Саакашвили в команде встретили с тревогой, однако не знают, что делать", - сообщил премьер.

Также Гарибашвили вновь отметил, что целью возвращения Саакашвили в Грузию был государственный переворот.