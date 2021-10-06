Столичные правоохранители задержали Марину Ракову

Московские правоохранители задержали вице-президента Сбербанка, бывшую замминистра просвещения Марину Ракову, - заявили в пресс-службе МВД РФ.

"Следователи МВД России проводят следственные действия с Мариной Раковой. Она находится в Главном следственном управлении ГУ МВД России по Москве", - рассказала представитель МВД Ирина Волк, передает "Интерфакс".

Марина Ракова была объявлена в розыск по делу о мошенничестве в отношении "Фонда новых форм развития образования" 1 октября. Ей вменяют хищение бюджетных средств при реализации госпрограммы "Образование" в 2019 году, когда она была заместителем министра просвещения.

Как полагает следствие, Ракова пролоббировала заключение с "Фондом новых форм образования" госконтрактов, который в свою очередь привлек субподрядчика - московскую высшую школу социальных и экономических наук. При этом деньги перечислялись компании "Учитель будущего", а по двум контрактам работы так и не выполнены. Следствие оценило ущерб государству в 50 млн рублей.

Еще 9 августа на Ракову завели уголовное дело по факту хищения бюджетных денег, а 30 сентября Тверской суд арестовал по этому делу на два месяца управляющего директора ПАО "Сбербанк" Евгения Зака, управляющего директора дивизиона "Цифровые платформы образования" Сбербанка Максима Инкина и юрисконсульта, преподавателя РАНХиГС Кристину Крючкову. Зак и Инкин - бывшие сотрудники "Фонда новых форм развития образования".