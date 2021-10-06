Глава правительства Израиля посетит Россию в октябре

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннета совершит рабочую поездку в России. Приезд запланирован на 22 октября. Об этом сообщил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви

"Так было заявлено с российской стороны, значит, это правда", - сказал он на полях ежегодного благотворительного приема Российского еврейского конгресса. И уточнил, что "такой план существует".

Напомним, что Беннет вступил в должность израильского премьера 13 июня, сменив на этом посту Биньямина Нетаньяху.