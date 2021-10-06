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В России произошел скачок смертности от коронавируса

В России произошел скачок смертности от коронавируса

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 25,1 тыс случаев заболевания, за сутки умерли 929 пациентов - максимум с начала пандемии.

В России пятый день подряд выявляют более 25 тыс заболевших.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 25 133 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 182 (8,7%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 3 589, в Петербурге - 2 187, в Московской области - 1 410. В Крыму новых случаев 452 (максимум с начала пандемии), в Ставропольском крае - 360, в Краснодарском крае - 218, в Дагестане - 117, в Кабардино-Балкарии - 87, в Северной Осетии - 72, в Чечне - 70, в Ингушетии - 68, в Карачаево-Черкесии - 57, в Адыгее - 48.

Суточный прирост составил 0,33%, общее число инфицированных в России достигло 7 662 560 человек.

За сутки выписан по выздоровлении 19 841 человек, за весь период - 6 778 900 человек.

Умерли за сутки 929 россиян с коронавирусом - антирекорд за всю пандемию. Общее число жертв коронавируса достигло в России 212 625 человек.

Отметим, что на пике летней заболеваемости, 16 июля, когда за сутки было выявлено 25,7 тыс новых заболевших, смертность составила 799 человек.

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