Мосгордума переходит на "удаленку"

Депутаты столичного парламента большинством голосов одобрили перевод работы Мосгордумы на четвертый квартал 2021 года в режиме онлайн.

"За - 31, против - шесть, воздержавшихся нет. Принято постановление Мосгордумы №61", - сказал председатель столичного парламента Алексей Шапошников, передает "Интерфакс".

Предложение о переходе на дистанционный формат работы внес глава комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов, пояснив, что это связано с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в городе.

Теперь все пленарные заседания, профильные комиссии, собрания фракций, постоянного депутатского объединения, совместные собрания фракций и постоянного депутатского объединения будут проводиться в режиме видеоконференции.