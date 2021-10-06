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Мосгордума переходит на "удаленку"

Мосгордума переходит на &quot;удаленку&quot;

Депутаты столичного парламента большинством голосов одобрили перевод работы Мосгордумы на четвертый квартал 2021 года в режиме онлайн.

"За - 31, против - шесть, воздержавшихся нет. Принято постановление Мосгордумы №61", - сказал председатель столичного парламента Алексей Шапошников, передает "Интерфакс".

Предложение о переходе на дистанционный формат работы внес глава комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов, пояснив, что это связано с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в городе.

Теперь все пленарные заседания, профильные комиссии, собрания фракций, постоянного депутатского объединения, совместные собрания фракций и постоянного депутатского объединения будут проводиться в режиме видеоконференции.

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Вестник Кавказа

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