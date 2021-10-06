Отелло в юбке задушила сожителя в Анапе

В Анапе задержана женщина, задушившая сожителя из-за ревности.

По данным правоохранителей, 48-летняя женщина и 54-летний мужчина проживали в доме по улице Красной в поселке Чекон в Анапе. Вечер 28 сентября с распитием спиртным напитков закончился трагедией. Ссора началась на почве ревности, затем переросла в драку. Женщина задушила возлюбленного и легла спать. Утром она сообщила в правоохранительные органы о случившемся.

Гражданка арестована, ей предъявлено обвинение в убийстве.

Ведется следствие для установления всех обстоятельств совершенного преступления, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.