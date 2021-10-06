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Лавров и Блинкен обсудили СВПД

Лавров и Блинкен обсудили СВПД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой Госдепа США Энтони Блинкеном, в ходе которых стороны обсудили перспективы восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

"Собеседники обменялись мнениями о перспективах восстановления полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, а также обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня", - говорится в распространенном сообщении МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили также, что инициатором переговоров выступили США.

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Вестник Кавказа

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