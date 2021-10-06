На два дня аэроэкспрессы до "Шереметьево" сменят конечный пункт отправления
Поезда "Аэроэкспресса" до аэропорта "Шереметьево", конечной точкой отправления которых является Белорусский вокзал, 9-10 октября будут отправляться только с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной, - предупредила компания, сообщив о плановых работах на железной дороге.
В обратном направлении конечной станцией следования поездов также будет Савеловский вокзал, - передает "Интерфакс".
Часть аэроэкспрессов в эти дни будут ходить между Белорусским вокзалом и Одинцовом в режиме МЦД и в "Шереметьево" не поедут.
Экспресс-автобусы "Аэроэкспресс" от станции метро "Ховрино" до аэропорта в эти дни будут курсировать в обычном режиме.
Утром 11 октября поезда "Аэроэкспресса" вернутся к обычному графику движения.
Вестник Кавказа
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