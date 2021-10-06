Крым всю неделю ставит рекорды по заболеваемости коронавирусом

За минувшие сутки в Крыму выявили 452 случая заражения коронавируса - это максимум за все время пандемии.

Отметим, что рекордная заболеваемость фиксируется четвертый день подряд. За 5 октября заразились 452 человека, за 4 октября - 441 случай, ранее - 435 и 421. До начала октября максимальная заболеваемость в регионе была зафиксирована в июле.

Общее число инфицированных в Крыму составляет 81 815 человек.