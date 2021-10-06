В Грузии выявили еще 2 410 случаев коронавируса

Число случаев заражения коронавирусом продолжает расти в Грузии, за сутки выявили 2 410 заболевших.

Общее число инфицированных, по данным официального сайта StopCov, достигло 623 830 человек.

За сутки вылечились 1 516 человек, с начала пандемии – 594 669. Умерли за сутки 24 пациента, за все время - 9 134.

Показатель инфицирования за сутки составил 6,9%, за последние 14 дней – 5,53%.

В карантине находятся 52 человека, в стационарах наблюдаются 4 077, в ковид-гостиницах остаются 623.