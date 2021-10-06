Армия Украины у границы с Крымом отработала применение ракет "Точка-У"

Нормативы по развертыванию и нанесли условные удары по целям были отработаны расчетами ракетных комплексов "Точка-У" Вооруженных сил Украины (ВСУ) на полигоне в Херсонской области в непосредственной близости от российской границы.

"Экипажи тактических ракетных комплексов "Точка-У"… по сигналу совершили марш, заняли огневые позиции и отработали точное наведение на цели. Тренировка по нанесению условных ракетных ударов происходила на одном из полигонов боевой подготовки в Херсонской области в условиях, максимально приближенных к боевым", - сообщила пресс-служба Командования объединенных сил ВСУ.

По словам командующего объединенных сил ВСУ Сергея Наева, сценарий учений предполагал отражение высадки десанта. Также были отработаны удары по "ракетным комплексам, аэродромам, защищенным объектам и командным пунктам" условного противника.