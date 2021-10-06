Жителя Дагестана приговорили за участие в деятельности ИГИЛ

Житель Дагестана в соответствии с решением Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону получил 13 лет колонии за то, что проходил обучение в рядах запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ в Сирии. Кроме того, он обманом перечислил более 377 тыс рублей на счет террористов.

"В соответствии с приговором суда Айвазов признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме", - сообщили в пресс-службе суда.

Кроме того, в суде отметили, что злоумышленник был задержан правоохранителями сразу после возвращения на территорию России.