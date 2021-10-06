ЦБ РФ зафиксировал новые проинфляционные факторы

Прогноз Центробанка по инфляции в октябре с высокой вероятностью будет пересмотрен в сторону повышения, рассказал "Известиям" глава департамента ЦБ по денежно-кредитной политике Кирилл Тремасов.

"Июльский прогноз (по инфляции) составлял 5,7-6,2%. По последней статистике мы видим, что тут мы движемся скорее выше верхней границы, поэтому пересмотр прогноза по инфляции в сторону повышения высоко вероятен", - сообщил Тремасов.

По его словам, появились новые проинфляционные факторы. "Например, мы столкнулись с ускорением роста цен на мясомолочную продукцию. В части борщевого набора тоже все обстоит не совсем благополучно. Видимо, урожай в этом году своим качеством может не порадовать. Все последние недели динамика цен на плодоовощную продукцию выше обычной сезонной", - перечислил он.

Кроме того, замедления инфляции не наблюдается и в части устойчивых компонентов, непродовольственных товаров, отметил Тремасов.