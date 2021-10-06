На смену дождям на Кубани пришел шквалистый ветер

В Краснодарском крае сегодня местами пройдет небольшой дождь, но он станет лишь отголосками прошедших ливней, а ему на смену придет шквалистый ветер, скорость которого в порывах будет достигать 20 м/с. Температура воздуха днем составит 10-15, а ночью - 4-9 тепла, - сообщили синоптики Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Краснодаре сегодня облачно, но без осадков. Днем воздух прогреется до 14 тепла. Будет дуть восточный ветер с порывами до 16 м/с, а ночью температура опустится до 9 со знаком плюс, - передает портал Юга.ру.

В горах Кубани пройдет дождь с мокрым снегом. Ночью и утром местами туман. Днем температура 4-9 °С, а ночью она опустится до 0 градусов. Порывы ветра будут достигать 11-14 м/с.

На Черноморском побережье преимущественно без осадков. В Туапсинском районе во второй половине дня кратковременный дождь, порывы ветра будут достигать 22-27 м/с, в Новороссийске 28-33 м/с. Днем столбик термометра поднимется до 12-17, ночью похолодает до 7-12.

Температура морской воды в Анапе и Новороссийске уже опустилась до 15 градусов, в Сочи и Туапсе она пока держится на уровне 20, а вот в Ейске и Темрюке вода остыла до 12 градусов, - говорится в сообщении.