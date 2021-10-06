Врач рассказала о самозаражении из-за долгого ношения одной маски

О том, чем опасно длительное ношение одной медицинской маски, рассказала интервью радио Sputnik врач-терапевт Елена Игнатикова.

Она отметила, что в России растет заболеваемость коронавирусом, поэтому следует избегать массовых мероприятий и соблюдать масочный режим. Однако маска может навредить, если ее слишком долго носить.

Маску следует носить в общественных местах и обязательно менять каждые два-три часа.

"Когда мы дышим, то выдыхаем влажный воздух, за счет этого маска начинает, скажем так, портиться, поры, которые там есть, увеличиваются, и через использованную маску может залететь большое количество бактерий и вирусов", - поделилась Игнатикова.

По словам врача, если носить одну маску слишком долго, можно "самозаразиться".

"Мы выдыхаем "свои" бактерии, и когда их концентрация становится высокой, это может привести к самозаражению. Пускай это будет и не COVID-19, но обострение фарингитов, тонзиллитов может быть. Постоянное ношение одной и той же маски даже меняет микрофлору ротовой полости и способствует развитию кариеса", - предупредила медик.