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Стоимость газа в Европе превысила $1600

Стоимость газа в Европе превысила $1600

Цены газовых фьючерсов в Европе превысила $1600 за тыс куб м, взяв новую историческую высоту. Об этом свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Накануне цена фьючерса на газ достигла 1427,4 за тыс куб м. в этой связи группа стран ЕС (Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция) выступила с предложением о проведении расследования причин рекордного скачка цен на газ в Европе.

Также руководство этих стран призвало установить общие правила по объемам запасов газа, для смягчения скачков цен, напоминает РИА Новости.

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Вестник Кавказа

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