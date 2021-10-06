"Вредные" продукты в России пометят красными ценниками

Маркировка "Светофор" может стать обязательной для продуктов питания, соответствующее предложение поступило от общественного совета при Роспотребнадзоре, пишут "Известия".

В настоящее время инициатива прорабатывается, поправки могут быть внесены в правила продажи отдельных видов товаров.

Ценники могут стать цветными на всех промышленно произведенных товарах, кроме специй и минеральной воды. Красные ценники достанутся продуктам с большим содержанием соли, сахара, жира и трансжиров. Продукты с более полезным составом получат зеленые ценники.

В России в 2018 году был запущен добровольный проект "Светофор", он провалился - индустрия проигнорировала его. Теперь "Светофор" планируется сделать обязательным, правило коснется как офлайн, так и онлайн магазинов.