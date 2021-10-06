Непогода закрыла Военно-Грузинскую дорогу для большегрузов

Дорожные власти Грузии закрыли движение большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии с 8:00 мск 6 октября запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Военно-Грузинской дороги Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".