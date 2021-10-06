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В Сочи ликвидируют последствия оползня

В Сочи ликвидируют последствия оползня

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил о том, что спасатели, работники дорожных и коммунальных служб Сочи восстановили подъезд к коттеджному поселку Сергей-Поле, где ранее сошел оползень.

"Подъезд к коттеджному поселку, где вчера ночью произошел оползень, восстановлен. Также высвобождено восемь автомобилей местных жителей", - проинформировал градоначальник.

Он также отметил, что работы по ликвидации последствий стихии шли в круглосуточном режиме в сложных условиях: при подвижках грунта и плохой транспортной доступности.

Копайгородский отметил также, что в настоящее время на участке оползневые процессы продолжаются.

В настоящее время также идут работы на трассе А-147 Джубга-Сочи, движение на поврежденных участках сохраняется и идет локально в режиме реверса.

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Вестник Кавказа

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