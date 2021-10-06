44 дня Отечественной войны Азербайджана: день десятый, 6 октября 2020 года

Год назад, 27 сентября 2020 года начались последние боевые действия Карабахской войны, получившие название Отечественной войны Азербайджана. В тот день оккупационные силы Армении обстреляли по всему фронту и всей границе двух стран позиции азербайджанской армии и мирные населенные пункты, в Баку было принято решение начать широкомасштабную контрнаступательную операцию против захватчиков для обеспечения безопасности граждан. "Вестник Кавказа" предлагает читателям проследить ход 44 дней Отечественной войны Азербайджана так, как он освещался год назад.

Ночью десятого дня войны, 6 октября, был уничтожен крупнейший склад боеприпасов оккупантов, продолжилась ликвидация дальнобойных артиллерийских орудий ВС Армении на захваченных землях. Генсек ООН еще раз призвал к прекращению огня, аналогичный призыв повторил Иран, позднее аппарат аятоллы Али Хаменеи призвал Армению вывести войска с территории Азербайджана.

Утром были опубликованы первые видеодокументы о катастрофическом состоянии освобожденных сел Джебраильского района. К утру десятого дня войны число азербайджанских мирных жителей, погибших под обстрелами ВС Армении, увеличилось до 27 человек, артиллерийские удары по населенным пунктам Азербайджана не прекращаются.

На фоне постоянных потерь оккупационных сил на фронте Ереван изменил мобилизационный план и отказался участвовать в учениях ОДКБ. МО Азербайджана продолжило публиковать видеоотчеты о брошенной армянскими войсками при отступлении военной технике и складах с боеприпасами.

Жители города Гянджа, пережившего две атаки ракетами средней дальности, заявили, что Армения не сможет их запугать. После полудня поддержку Азербайджану выразил Афганистан. Появились экспертные оценки о неспособности оккупационных войск вести длительную войну против армии Азербайджана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые прибыл в зону боевых действий.

Незадолго до 16:00 Минобороны Армении сообщило о широкомасштабном наступлении освободительной азербайджанской армии на юге оккупационной зоны. Служба госбезопасности Азербайджана, в свою очередь, перехватила переговоры курдских боевиков, нанятых Ереваном. Советник Пашиняна признал, что Армения целенаправленно обстреливает мирное азербайджанское население.

Вечером в Баку на переговоры с президентом Ильхамом Алиевым прибыл глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Вскоре Никол Пашинян заявил, что Ереван готов пойти на уступки. Ильхам Алиев в телефонном разговоре с президентом Ирана Хасаном Рухани подчеркнул, что неприкосновенность иранских границ будет гарантирована.

После 22:00 стало известно о попытке ракетного удара ВС Армении по нефтепроводу "Баку-Тбилиси-Джейхан" в Евлахском районе Азербайджана. Ближайшие кассетные боеприпасы, которыми была начинена ракета, упали всего в 10 метрах от трубы. Атаки на мирные населенные пункты АР усилились.

Одним из первых свой родной дом на освобожденной земле нашел майор азербайджанской армии, покинувший его из-за войны в семилетнем возрасте (на фото). Поздно вечером были опубликованы фотодокументы использования Арменией курдских боевиков.

Таким образом, в десятый день войны, после ликвидации укрепленных позиций оккупантов на северо-востоке и освобождения сел Суговушан и Талыш, обеспечившего полный контроль над северной дорогой в оккупационной зоне, армия Азербайджана сосредоточилась на продвижении на юге, вдоль границы с Ираном, и осаде Физули и Гадрута. ВС Армении стали стрелять не только по мирному населению Азербайджана, но и по стратегическим трубопроводам. До конца Карабахской войны оставалось меньше пяти недель.