Россияне прививаются из-за опасений за свое здоровье – соцопрос

Страх за свое здоровье и здоровье близких стал ключевым аргументом в пользу вакцинации от коронавируса для трети россиян, а вторым по популярности аргументом стало их желание свободно перемещаться и жить нормальной жизнью, - сообщает портал стопкоронавирус.рф.

"Россияне, решившие привиться против коронавирусной инфекции нового типа, чаще всего делали этот выбор из-за опасений за собственное здоровье или здоровье близких, или из-за намерения перемещаться без каких-либо ограничений", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

От 10% до 12% респондентов признались, что главным аргументом для прививки стала работа, еще от 2 до 10% записались на вакцинацию, изучив актуальные исследования о ней, - сообщает портал.

В тоже же время треть участников опроса признались, что еще не прививались.