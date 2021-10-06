Azal начал летать в Нахчыван через Армению

"Азербайджанские авиалинии" стали с 6 октября использовать воздушное пространство над Арменией.

"Авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" при выполнении внутреннего рейса Баку-Нахчыван-Баку с 6 октября начала использовать воздушное пространство над территорией Армении", - говорится в сообщении перевозчика.

В компании подчеркнули, что "данный шаг демонстрирует решительную готовность Азербайджана к разблокировке транспортных коммуникаций в регионе, что отвечает интересам всех приграничных стран".

Кроме того, новый маршрут рейса Баку-Нахчыван-Баку сократит время перелета и снизит расходы топлива.

"Тем самым, отныне AZAL при выполнении этого рейса может использовать все существующие воздушные коридоры, в том числе проходящие через территории Армении и Ирана", - отметили в "Азербайджанских авиалиниях".