Цены на нефть продолжают уверенный рост

Котировки нефти продолжают уверенный рост - цена фьючерсов эталонной нефти Brent остается выше $82 за баррель и находится вблизи максимума с октября 2018 года.

Так, к 8:10 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,11 (0,13%), до $82,67 за баррель. Накануне Brent подорожала на $1,3 (1,6%), до $82,56 за баррель, а в ходе сессии цена контракта достигала трехлетнего максимума на уровне $83,13, - передает "Интерфакс".

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,1 (0,13%), до $79,03 за баррель, а накануне контракт подорожал на $1,31 (1,7%) - до $78,93 за баррель.

Позитивным фактором для нефтяного рынка в последние дни стало решение государств ОПЕК+ сохранить ранее принятый план наращивания нефтедобычи, несмотря на рост спроса в условиях резкого подъема стоимости природного газа, - полагают аналитики.