В Москве снова установлен рекорд атмосферного давления

Пятый с начала октября рекорд атмосферного давления установлен в Москве 6 октября, рассказала ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк, пишет РИА Новости.

"Уже сегодня утром случился рекорд атмосферного давления, барометр показал 768,1 миллиметра ртутного столба, предыдущее значение 766,6 наблюдалось 6 октября 2014 года",- поделилась синоптик.

Ранее сообщалось, что пик атмосферного давления на этой неделе придется на 6-7 октября. Высокое давление вызвано мощным антициклоном, который принес москвичам несколько солнечных дней.