Дельта-штамм завоевал 99% стран мира

За последнюю неделю дельта-штамм коронавируса расширил свою географию со 187 до 192 стран, сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Этот штамм, как и "альфа", "бета", "гамма", отнесен экспертами к категории "вариантов, вызывающих обеспокоенность". "Поскольку деятельность по выявлению вариантов вируса SARS-CoV-2 активизируется на национальном и наднациональном уровнях, включая расширение возможностей для секвенирования генома, продолжает увеличиваться число стран, областей и территорий, информирующих о наличии вариантов, вызывающих обеспокоенность", - говорится в бюллетене ВОЗ.

Впервые дельта появился в Индии год назад - в октябре 2020 года. Во многих странах, в том числе и в России, он стал доминирующим.

Британский штамм "альфа" присутствует в 195 странах, "бета" из ЮАР - в 145, бразильский "гамма" - в 99 странах.