Врач рассказала, как не заболеть коронавирусом в новую волну

Как уберечься от коронавируса и гриппа на фоне подъема заболеваемости рассказала интервью радио Sputnik врач-терапевт Елена Игнатикова.

По словам медика, нужно придерживаться всех мер предосторожности, рекомендованных ранее - избегать массовых мест, носить маски, сократить посещение торговых центров и магазинов.

"Сейчас широко развиты сервисы покупки еды, покупки одежды с доставкой на дом. Лучше, наверное, пользоваться услугами доставки", - считает Игнатикова.

Также не стоит забывать о том, что руки надо мыть часто и тщательно. "Намылить, хорошо промыть в течение 20 секунд и потом уже смыть", - напомнила врач.

Игнатикова заметила, что вакцинация остается самым эффективным способом профилактики, но она не избавляет от соблюдения прочих мер предосторожности.

В России ежедневно растет заболеваемость коронавирусом, накануне было выявлено более 25,1 тыс случаев заражения.