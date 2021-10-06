В Адыгее из-за коронавируса запретили банкеты, свадьбы и похороны

Власти Адыгеи ужесточают ограничения из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Под запрет попало проведение массовых банкетов и свадеб.

С 11 октября в республике запрещается проводить массовые похороны, свадьбы и другие мероприятия, пишет ТАСС.

Также в Адыгее планируется нарастить темпы вакцинации населения как от коронавируса, так и от гриппа. Строже будет контролироваться соблюдение масочного режима.

С начала пандемии в республике коронавирусом заразились почти 20 тыс человек, из них 450 умерли. В настоящее время на лечении находятся 1 748 пациентов.