Алматы припорошило снегом

Минувшей ночью в Алматы начался дождь, который перешел в снег. К утру местами выпало около 3 см снега.

"По состоянию на 6 утра в горных и предгорных районах выпало 3 сантиметра снега, в городе из-за теплой почвы происходит таяние снега", - сообщили в управлении жилищной политики Алматы.

Коммунальщики работают с ночи, на уборку вышли 164 дорожных рабочих, 285 единиц спецтехники, в том числе 97 пескоразбрасывателей. Дороги в горной и предгорной местности посыпаются противогололедными материалами, с высокогорных дорог (Шымбулак) снег сметают спецтехникой.

Ожидается, что снег будет идти с перерывами до 7 октября.

В среду в Алматы днем температура воздуха составит минус один, ночью - минус три.