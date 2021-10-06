Врач назвал правильную основу зимнего рациона

В холодное время года около 40% рациона должно приходиться на животный белок - мясо, рыбу или яйца, напомнил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, пишет РИА Новости.

Зимой человек нужно больше сил и энергии, это связано с недостатком солнечного света и тепла. Организму нужно тратиться на согрев, противостоять вирусам и бактериям, кроме того, в холодное время замедляются обменные процессы, появляются вялость и быстрая утомляемость.

"Чтобы помочь организму справиться с изменением климатических условий, нужно придерживаться сбалансированного питания, в котором обязательно должны присутствовать белки, жиры, углеводы, витамины, минералы и клетчатка. Зимние блюда действительно должны быть более сытными и калорийными", - рассказал Тяжельников.

Зимний рацион должен обязательно включать источники белков и жиров.

"Поэтому в холодное время года мясу в рационе нужно отдавать примерно 40%. Оно дает нам энергию, защищает от потери мышечной ткани, стимулирует защиту от инфекционных заболеваний. Мясо можно заменить яйцами и рыбой", - добавил врач.