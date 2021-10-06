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В Германии грозят новым разбирательством из-за "Северного потока - 2"

В Германии грозят новым разбирательством из-за &quot;Северного потока - 2&quot;

Компания-оператор "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG должна подтвердить соответствие газопровода требованию законодательства Евросоюза, иначе федеральное сетевое ведомство Германии грозит "немедленным" разбирательством.

Технические условия для запуска газопровода выполнены и первая нитка в ближайшее время может быть введена в эксплуатацию. В связи с этим регулятор требует от оператора полным сведений и, возможно, доказательств, что при эксплуатации первой ветки трубопровода будут выполнены и соблюдены все предписания ЕС.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что это касается вопросов "недискриминационного доступа к сети и интеграции инфраструктуры в рынок Германии".

"Федеральное сетевое агентство однозначно сохраняет за собой право начать надзорное производство, в том числе о недобросовестных практиках, против Nord Stream 2 AG, если сомнения о соблюдении всех регулярных требований не будут сняты", - отметил собеседник РИА Новости.

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Вестник Кавказа

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