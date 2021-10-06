В среду в Москве будет облачно и тепло

В Москве и Подмосковье в среду будет 8-13 градусов тепла, без осадков, информирует портал "Метеоновости".

"Предстоящим днем в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура в Москве составит от 9 до 11 градусов тепла, по области - от 8 до 13 градусов тепла", - сообщают синоптики.

Ветер юго-восточный 2-7 м/с, атмосферное давление высокое, 769 мм ртутного столба. Кислородный режим воздуха благоприятный.

По словам экспертов, такая погода соответствует первой недели октября.