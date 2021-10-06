Байден сообщил, что США могут потерять свое экономическое преимущество в мире

Президент США Джо Байден предупредил, что страна рискует потерять экономическое преимущество в мире без масштабных инвестиций в собственную инфраструктуру.

"Мы находимся в переломном моменте. Каждые 40-80 лет в американской истории мы оказываемся в переломном моменте, когда нам надо выбирать, в каком направлении мы пойдем", - рассказал он, , выступая в штате Мичиган с речью, посвященной предложенному им плану развития инфраструктуры США.

По его словам, долгое время Штаты задавали темп всему миру. "В течение большей части XX века мы лидировали в мире со значительным перевесом в том, что касается инвестиций в самих себя, в наш народ и нашу страну. Но потом что-то случилось. Мы замедлились, мы прекратили инвестировать в самих себя", - заметил Байден.

Несмотря на то, что США до сих пор остаются "крупнейшей экономикой в мире", страна рискует "потерять свое преимущество", уверен американский лидер.

Байден намерен исправить ситуацию и активизировать развитие инфраструктуры США.