Древние святилища Ингушетии выполняли функцию обсерватории

Работающие в Ингушетии исследователи установили, что два древних святилища, построенные в высокогорье до XVI века, выполняли функцию обсерватории. Об этом сообщил член Русского географического общества, путешественник-исследователь и кавказовед Борис Резванцев.

"На Столовой горе три древних святилища - Мят-Сели, Мятер-Дяла и Сусон-Дяла, они расположены в прямой видимости, что является редкостью - обычно святилища бывают расположены в соседних ущельях. Вот это их расположение, мифологическая связь со священными горами Казбеком и Цей-Лоам, навело на мысль, что у них может быть астрономическая функция, и они являются комплексом обсерваторий. Мы применили современные компьютерные программы, калькуляторы, которые рассчитывают азимут и высоту солнца, аэрофотографии, космические снимки и пришли к выводу, что святилища Мят-Сели и Мятер-Дяла являются древними обсерваториями", - приводит слова Резванцева РИА Новости.

По его словам, в пользу выводов исследования говорит также тот факт, что от святилища Мят-Сели в день зимнего солнцестояния солнце опускается за гору Казбек. "Это потрясающее зрелище, и древние люди могли зафиксировать это и построить именно там храм, а святилище Мятер-Дяла расположено так, что если смотреть по главной оси здания, то восход солнца в день осеннего и весеннего равноденствия, как по трамплину, восходит над горой Цей-Лоам", - добавил исследователь-кавказовед.