В ЦБ предупредили, что о снижении ключевой ставки говорить рано

Рано заявлять, что рассматриваются возможности снижения ключевой ставки, сообщил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов, пишет газета "Известия".

"Еще очень рано говорить о том, что цикл повышения ставки завершен и что мы начинаем рассматривать возможность снижения ставки. Мы повышаем ставку, но из-за того, что выросли инфляционные ожидания, говорить о том, что денежно-кредитная политика (ДКП) стала жесткой, наверное, пока преждевременно", - пояснил он.

Тремасов добавил, что тезис можно проиллюстрировать поведением граждан в части депозитов, кредитов. Потребительский кредитный бум в России продолжается.

"Только-только стало меняться поведение потребителей в отношении сбережений. В июле мы видели стабилизацию динамики срочных депозитов, в августе пошел приток, скорее всего, он продолжается и в сентябре, по предварительным оперативным данным", - рассказал представитель Центробанка.

По его мнению, жесткая ДКП сдерживала бы кредитную активность и значительно повышала бы норму сбережений, но пока этого нет.

Регулятор 10 сентября в пятый раз подряд поднял ключевую ставку - до 6,75% годовых.