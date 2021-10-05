В Стамбуле пройдет традиционный фестиваль кофе

В четверг, 7 октября, в культурно-развлекательном центре Kucukciftlik Park в Стамбуле стартует VII Фестиваль кофе - İstanbul Coffee Festival.

Организатор мероприятия - платформа Turk Telekom Prime.

В рамках фестиваля, который продлится до 10 октября, посетители смогут продегустировать кофе различных ведущих брендов. Кроме того, будут организованы семинары, профессиональные тренинги и художественные выставки. Для гостей мероприятия также выступят 32 музыканта, передает агентство Anadolu.

По словам организаторов, фестиваль пройдет с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований.