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В Караганде успешно завершились испытания электробуса

В Караганде успешно завершились испытания электробуса

В Караганде провели испытания электроавтобуса Yutong. В ходе тестирования пассажиры оценили комфорт нового транспорта, собранного на заводе QazTehna в Сарани и рассчитанного на 30 человек.

В течение месяца проезд на электробусе был бесплатным, ежедневно им пользовались 150-200 пассажиров. Заряжался Yutong по ночам от специальной станции, чтобы днем пройти на одной зарядке около 300 км.

Электробусы завода QazTehna уже используются на маршрутах Нур-Султана, Павлодара и Актау.

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