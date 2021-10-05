Летний амфитеатр начал разрушаться после девяти лет эксплуатации в Назрани

Власти Ингушетии решили перевести коллектив Государственной филармонии из летнего амфитеатра в Назрани, который пришел в аварийное состояние после всего девяти лет работы, об этом написал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на своей странице в Instagram.

"Летний амфитеатр по заключению экспертной комиссии признан аварийным", - пояснил он, уточнив, что к быстрому разрушению здания привели ошибки проектировщиков и некачественная работа строителей.

Калиматов лично убедился, что пребывание внутри угрожает жизни и здоровью людей, посетив амфитеатр. По итогам поездки он принял незамедлительное решение перевести работников культуры в другие структурные организации Минкультуры Ингушетия.

Глава республики обратил внимание, что в рамках исполнения поручений президента Владимира Путина до конца следующего года в Магасе планируется построить здание Государственной филармонии и другие объекты культурного назначения.