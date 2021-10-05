Почему так сильно подорожал газ

Цены на газ стремительно растут, а его запасы во всем мире сокращаются. Спровоцирована ли ситуация Covid-19, климатической нестабильностью или проблемами в цепочке поставок, задается вопросом Investment Monitor.

Цены на природный газ на мировых рынках резко выросли в сентябре и продолжают расти в октябре. Геополитика, макроэкономические тенденции и климатическая нестабильность, а также неустойчивость глобальной цепочки поставок привели к беспрецедентному несоответствию между спросом и предложением. Внезапная остановка мировой экономической активности из-за Covid-19 в начале 2020 года привела к накоплению огромных запасов газа в Европе.

Сохранятся ли высокие цены на газ?

Однако запасы истощились гораздо быстрее, чем предполагалось. За неожиданно быстрым восстановлением экономики в Азии в середине 2020 года пришла холодная зима, что привело к резкому росту цен на газ на континенте и сокращению европейских запасов из-за удовлетворения дополнительного спроса. Жаркое лето 2021 года привело к дальнейшему усилению спроса со стороны Азии. Помимо увеличения спроса на электроэнергию для охлаждения воздуха, в Китае случилась засуха, ограничившая мощность гидроэнергетики и подтолкнувшая страну к еще большей зависимости от газа. Эта проблема была усугублена усилиями страны по отказу от угля.

Одновременная засуха в Латинской Америке привела к аналогичным последствиям, оказав еще большее давление на глобальные поставки газа. Небольшая скорость ветра в Европе привела к снижению выработки электроэнергии ветряными электростанциями. Постепенно накапливаются и проблемы со стороны предложения. По данным Международного энергетического агентства, в 2021 году экспорт природного газа в Италии и Нидерландах сократилась более чем на 25%, а серьезная нехватка водителей грузовиков в Великобритании вынудила правительство поручить армии заняться распределением топлива. Ожидалось, что Россия воспользуется высокими ценами, наводнив европейский рынок, но она не стала этого делать.

Как Евросоюз будет решать газовую проблему?

Ожидается, что зима будет холодной. ЕС, в частности, Германия оказались в непростом положении, поскольку запасы газа значительно ниже их обычного уровня. Скорее всего, быстрое решение текущих ограничений предложения в секторе найти не удастся. На строительство новых предприятий и увеличение существующих мощностей уйдут годы. Согласно данным GlobalData, несмотря на недавнее увеличение числа сотрудников в секторе, ожидается, что мировые поставки газа вырастут всего на 1,6% в 2022 году, а затем будут расти не более чем на 0,7% ежегодно в течение трех лет после этого.

Типичная реакция рынков в такой ситуации - вернуться к углю в качестве альтернативы, но уголь пострадал от аналогичного скачка цен. По данным Международного валютного фонда, цена на уголь с января 2020 года почти удвоилась. Аналитики прогнозируют падение цен на уголь в ближайшие месяцы. Если так и будет, в результате произойдет рост глобальных выбросов парниковых газов. По данным Управления энергетической информации США, уголь выделяет почти в два раза больше углекислого газа на единицу энергии, чем природный газ.

В конце октября политики соберутся в Глазго на международную конференцию по климату COP26, и, вероятно, глобальный энергетический кризис значительно повлияет на позиции тех, кто настаивает на переходе к нулевым показателям выбросов.