США и еще 44 страны обратились к России с вопросами по Навальному

США и еще 44 страны передали России в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) вопросы, которые касаются дела оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента.

"Сегодня в Гааге США и 44 другие страны передали вопросы РФ относительно отравления Алексея Навального на российской территории в прошлом году", - утверждается в заявлении.

В Гааге находится штаб-квартира ОЗХО. В Госдепартаменте уточнили, что вопросы были переданы в соответствии с процедурой, которая предусмотрена Конвенцией о запрещении химического оружия. В Госдепе также отметили, что Конвенция требует подготовки ответов в течение 10 дней, передает ТАСС.

Напомним, 17 января Алексей Навальный был задержан в аэропорту "Шереметьево" после возвращения в Россию из Германии, где в течение почти пяти месяцев проходил лечение и реабилитацию после отравления. 2 февраля Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде заменил условный срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. Он проведет в колонии 2 года и 8 месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу "Ив Роше". Навальный отбывает наказание в колонии №2 во Владимирской области.