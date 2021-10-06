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Лидеры Азербайджана и Армении готовы к встрече для обсуждения Карабаха

Шествие в Баку в память о погибших азербайджанских военнослужащих. 27 сентября 2021 года
Шествие в Баку в память о погибших азербайджанских военнослужащих. 27 сентября 2021 года

Через год после начала Второй Карабахской войны президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян выразили готовность к проведению встречи. Пашинян прокомментировал возможность проведения саммита в ходе встречи с представителями армянской общины Литвы, пишет турецкая "Сабах". 

Отметив, что Армения готова к переговорам на высшем уровне с Азербайджаном, Пашинян сказал: "Еще 1 июля я объявил, что мы готовы к встречам на уровне министров иностранных дел и в формате премьер/президент. Я считаю, что для встречи с президентом Азербайджана нет ограничений по времени и месту проведения этой встречи". Пашинян выразил мнение, что Минская группа ОБСЕ имеет опыт организации подобных встреч: "С радостью должны констатировать, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ по сути начали активизацию своей деятельности. Мы выразили готовность начать процесс делимитации и демаркации границ".

 Ильхам Алиев 2 октября заявил: "Я готов встретится с Пашиняном. Если армянская сторона готова, то готов и я. У нас состоялась одна встреча, которая была проведена в начале нынешнего года в трехстороннем формате по приглашению президента России Владимира Путина. Я готов к переговорам с Пашиняном в любое время, когда будет готов он. Я открыт к этим обсуждениям и считаю, что это может стать хорошим показателем того, что война окончена, и данная страница перевернута. Это очень важно".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также упомянул намерение Пашиняна встретиться с президентом Владимиром Путиным в России: "Ожидается [визит Пашиняна в Россию]. Личная встреча [с Путиным] готовится".

В Турции считают, что прочный мир возможен благодаря взаимному, основанному на принципах безопасности сотрудничеству между государствами и народами Южного Кавказа. После встречи с Путиным в Сочи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия поддерживает создание шестисторонней платформы.

Эрдоган неоднократно призывал к созданию шестисторонней платформы, включающей Турцию, Россию, Иран, Азербайджан, Грузию и Армению, для обеспечения устойчивого мира, стабильности и сотрудничества в регионе, называя такой формат беспроигрышной инициативой для всех региональных игроков на Кавказе.

В Анкаре считают, что Зангезурский коридор создаст благоприятные торгово-экономические возможности для всех стран региона. "Азербайджан проводит широкомасштабную работу в этом направлении", - сказал Эрдоган, добавив, что Армения также должна выполнить свои обязательства.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на прошлой неделе сказал, что Турция будет координировать с Азербайджаном все шаги, которые будут предприняты в плане восстановления отношений с Арменией на фоне позитивных заявлений по этому поводу, но при этом отметил, что у него в планах нет встречи с главой армянской дипломатии.

В сентябре пресс-секретарь Пашиняна Мане Геворкян заявила, что Армения готова начать диалог с Турцией на высшем уровне. Она отметила, что Ереван готов к диалогу с Анкарой на высшем уровне и устранению препятствий в вопросе транзитного коридора, который должен пройти через Армению, чтобы связать Нахчыван, граничащий с Турцией и Ираном, с остальным Азербайджаном.

Между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений, а турецко-армянская граница закрыта с 1990-х годов. Отношения еще больше ухудшились из-за поддержки Турцией своего союзника Азербайджана. В Анкаре заявили о полной поддержке Баку в усилиях по освобождению азербайджанских территорий от армянской оккупации. Был создан совместный турецко-российский центр по наблюдению за перемирием и контролю режима прекращения огня, в регионе был развернут российский миротворческий контингент.

Отношения между бывшими советскими республиками Азербайджаном и Арменией оставались напряженными с 1991 года, когда ВС Армении оккупировали Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему регионов - международно признанную территорию Азербайджана. Минская группа ОБСЕ, сопредседателями которой являются Франция, Россия и США, была создана в 1992 году с целью поиска мирного решения конфликта, но успехов не достигла, хотя в 1994 году было достигнуто соглашение о прекращении огня. 27 сентября прошлого года в регионе возобновились столкновения: армия Армении обстреливала мирных жителей и азербайджанские позиции в течение шести недель, нарушив несколько соглашений о прекращении огня в гуманитарных целях. В ходе прошлогодней войны армия Азербайджана освободила от армянской оккупации несколько городов и около 300 своих сел и деревень. Две страны подписали при посредничестве России соглашение о прекращении боевых действий и работе над всеобъемлющим урегулированием 9 ноября 2020 года. Соглашение о прекращении огня рассматривается как победа Азербайджана и поражение Армении, чьи вооруженные силы были выведены в соответствии с соглашением.

Через год после освобождения от оккупации Ильхам Алиев посетил город Джебраил и несколько сел Джебраильского района, где подверг критике бывшего президента Армении Сержа Саргсяна: "Анализ войны еще раз показывает, что именно Сержик Саргсян и такие, как он, проиграли войну. Сегодня он хочет переложить это поражение на Пашиняна. Якобы виновен Пашинян. Пашинян пришел к власти в 2018 году. Серж Саргсян создал армию, был министром обороны в Армении, премьер-министром Армении, руководителем администрации президента, руководителем Министерства безопасности, в течение 10 лет был президентом. Уничтожив эту армию, мы уничтожили Сержика и подобных ему. Пусть он не перекладывает это поражение на Пашиняна. Что натворил Пашинян, это другой вопрос. Но мы одержали победу над Сержиком, поставили его на колени".

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