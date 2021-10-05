Саудовская Аравия понизила нефтяные цены для США, Европы и Азии

Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco, являющаяся крупнейшей компанией по добыче и запасам в мире, снизила поставочные цены на свою нефть для США, Европы и Азии на ноябрь.

По данным агентства Bloomberg, цена на сорт Arab Light снижена на $0,4 за баррель. Таким образом, премия к этому сорту на $1,3 за баррель выше по отношению к корзине сортов Оман/Дубай.

Saudi Aramco понизила цены практически на все сорта, которые предназначены для покупателей в Средиземноморском регионе, северо-западной части Европы и США, передает ТАСС.