Блинкен оценил текущие отношения США с Китаем

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью телеканалу France 2, что у США сложные отношения с Китаем.

"Эти отношения невозможно охарактеризовать одной фразой. В них присутствуют аспекты состязания, сотрудничества и конфликта", - отметил американский госсекретарь.

По его словам, отношения с Китаем для США, Франция и для многих других стран сопряжены с множеством последствий. "Но какой бы аспект не присутствовал, мы должны работать вместе с другими странами, нашими партнерами и союзниками, чтобы реагировать на вызовы, но также искать пути для работы с Китаем, что также представляется важным", - цитирует Блинкена ТАСС.

Напомним, отношения между США и Китаем обострились при администрации предыдущего американского лидера Дональда Трампа. В конце сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США стремятся к сотрудничеству с КНР для решения общих проблем.