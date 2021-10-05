Дорогу к высокогорному селу на востоке Грузии закрыли из-за снега

В регионе Мцхета-Мтианети (Восточная Грузия) из-за выпавшего снега закрыли дорогу, ведущую к высокогорному селу Шатили. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры.

В настоящее время на 65 и 82 километре автодороги Жинвали - Барисахо - Шатили внутригосударственного значения разрешается движение автомобилей с высокой проходимостью, для остального вида автотранспорта движение запрещено.

В департаменте автомобильных дорог отмечают, что ведут непрерывные работы, чтобы в кратчайшее время восстановить автомобильное сообщение, передает "Soutnik Грузия".