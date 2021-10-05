Вечер азербайджанского мугама в Московской консерватории

В Рахманиновском зале Московской консерватории имени П. И. Чайковского состоялся вечер азербайджанского мугама "Шушинских гор вершины окутаны туманом". Концерт был посвящен годовщине со дня окончания Отечественной войны Азербайджана. Мероприятие прошло при поддержке посольства Азербайджанской Республики в России, представительства Фонда Гейдара Алиева и ЮНЕСКО.

"Концерт посвящен годовщине со дня исторической победы азербайджанского народа, освобождению наших земель, освобождению Шуши. Именно поэтому у него такое символическое название: "Шушинских гор вершины окутаны туманом". Вы сегодня услышите величайшие жемчужины, которые на протяжении долгих лет и веков были сочинены и произведены в Шуше, в Карабахе. Мы пригласили лучших певцов среднего поколения, которые подхватили эстафету старших мастеров карабахского направления. Это Джабар Гаръягды, Хан Шушинский, Сеид Шушинский, Бюльбюль, Васиф Адигезалов и многие другие. На эту сцену выходят замечательные певцы, которые представляют азербайджанский мугам в Москве", - заявила атташе по вопросам культуры посольства Азербайджана в России Нигяр Ахундова.

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В мероприятии приняли участие посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы, посол Турции в России Мехмет Самсар, а также представители российской общественности и азербайджанской диаспоры.

Полад Бюльбюль оглы поприветствовал гостей вечера и подчеркнул, что он очень счастлив от того, что на сцене Московской государственной консерватории прозвучала одна из жемчужин азербайджанского мугама ”Карабах шикестеси”.