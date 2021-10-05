Лимит на работников-мигрантов в сельском хозяйстве могут отменить в Астраханской области

Астраханская область подала в федеральное правительство проект постановления, которое бы отменило ограничения по привлечению иностранцев для сезонных сельхозработ.

Такое сообщение губернатор региона Игорь Бабушкин опубликовал в своих официальных аккаунтах в соцсетях.

Он напомнил, что Кабмин каждый год определяет долю иностранных работников, привлекаемых фермерами для сезонных сельхозработ.

"С 2019 года по всей территории России можно было нанимать не более 50% иностранцев. Для нашего региона это было одним из сдерживающих факторов в развитии области растениеводства", - пояснил политик.

Бабушкин подчеркнул, что руководству области удалось переломить ситуацию, "найдя понимание на федеральном уровне", чтобы поддержать своих аграриев: в правительство РФ на утверждение послан проект постановления, согласно которому для региона будет сделано исключение - фермеры смогут привлекать неограниченное количество работников-иностранцев.