Напряженность между Таджикистаном и "Талибаном"* растет

Россия и Пакистан призывают Таджикистан и "Талибан"* (движение, запрещенное в РФ) отказаться от конфликта, назревающего на афгано-таджикской границе, пишет The Diplomat.

На прошлой неделе, когда официальные лица Таджикистана и "Талибана" активно критиковали друг друга, заместитель официального представителя МИД России Алексей Зайцев заявил, что Россия ”с беспокойством наблюдает за растущей напряженностью в таджикско-афганских отношениях на фоне взаимно резких заявлений лидеров двух стран” и обратил внимание на сообщения о стягивании сил талибов* в приграничном районе.

Через несколько дней премьер-министр Пакистана Имран Хан позвонил президенту Таджикистана Эмомали Рахмону. Пакистан пытался призвать международное сообщество к взаимодействию с правительством "Талибана"*. Хотя по официальным сообщением, разговор прошел спокойно, пакистанская ежедневная газета Dawn со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что Хан пытался снизить напряженность между Таджикистаном и "Талибаном"*.

После захвата талибами* Афганистана 15 августа и краха правительства, поддерживаемого Западом, Рахмон занял сдержанную позицию. В отличие от соседнего Узбекистана, Таджикистан никогда не решался напрямую вступать в диалог с "Талибаном", и его приход к власти не изменил позицию Душанбе.

Рахмон в очередной раз подчеркнул необходимость ”инклюзивного” правительства в Кабуле, выступая на общих прениях в ООН 23 сентября. ”Приход к власти "Талибана", который внесен в список террористических группировок Советом Безопасности ООН, еще больше осложнил и без того сложный геополитический процесс в регионе, - сказал Рахмон. - Неспособность талибов выполнить свое обещание сформировать всеобъемлющее правительство с широким участием афганских политических и этнических сил, вызывает серьезную озабоченность”. Рахмон подчеркнул, что ”Афганистан вновь становится рассадником международного терроризма”.

В ответ заместители премьер-министра (оба из "Талибана"*), мулла Абдул Гани Барадар и Абдул Салам Ханафи предупредили о попытке ”соседнего государства” вмешаться в дела Афганистана. Информационный сайт Eurasianet.org написал 29 сентября: ”Младший представитель талибов Инамулла Самангани, которого называют культурным посланником группировки, нанес еще более резкий удар по Рахмону в Твиттере”. Самангани усомнился в демократических порывах Рахмона, отметив: ”Он был президентом 27 лет, может быть, останется им еще шесть или даже больше”.

Попытки Рахмона продемонстрировать противостояние талибам* - часть программы по улучшению имиджа. Он ловит момент, когда постоянно переключающееся международное внимание сосредоточено на Таджикистане, чтобы в очередной раз для широкой аудитории представить себя сторонником мира и инклюзивности. Ирония заключается в том, что само правительство Рахмона далеко не инклюзивное (независимо от того, как трактовать инклюзивность), особенно после того, как в 2015 году крупнейшая оппозиционная партия была объявлена террористической организацией, а ее лидеры были арестованы. Это сложное для понимания историческое событие, которое легко оставить без внимания, особенно учитывая, что в данный момент Соединенные Штаты и их союзники ищут возможность оказать помощь афганцам и способ противостоять "Талибану"*.

Напряженность еще больше усиливают слухи о том, что главы предполагаемого афганского движения сопротивления Ахмад Масуд и Амрулла Салех бежали в Таджикистан в конце сентября. Талибы* считают, что Таджикистан помогает сопротивлению оспаривать его владычество в Афганистане, что усиливает накал на границе. Рахмон, в свою очередь, присутствовал как минимум на двух военных парадах в Дарвозском районе 27 сентября и в Хороге 30 сентября. По сообщениям СМИ, боевики "Талибана"* якобы убили афганца, пытавшегося бежать в Таджикистан, в ходе масштабного рейда с целью отвести потенциальных беженцев от границы. Таджикские пограничники не пропускают никого, а талибы*, по сообщениям, разыскивают тех, кто бежал из Панджшерского ущелья.

"Талибан"* - движение, запрещенное в РФ