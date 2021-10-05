Казахстан обзаведется девятью собственными водохранилищами

В ближайшие пять лет в Казахстане возведут девять новых водохранилищ, сообщил министр экологии республики Сериккали Брекешев, пишет Sputnik Казахстан.

На водохранилища нужно выделить 60 млрд тенге, до 2024 года выделят 11,3 млрд, рассказал министр.

Новые водохранилища появятся в Акмолинской области (Бузулук), Алматинской области (Покатиловское), Кызылординской (Караузяк), Западно-Казахстанской (Большой Узень, Малый Узень), Жамбылской (Ргайты, Калгуты, Акмола), Туркестанской (Кенсай-Коскорган-2) областях.

Республика сможет дополнительно аккумулировать 1,7 куб км воды. Водохранилища будут способствовать снижению угрозы паводковых затоплений 14 населенных пунктов, а также позволят ввести в оборот 195,3 тыс гектара новых орошаемых земель, создать более 20 тыс рабочих мест в сельском хозяйстве.

"Реализация этих проектов приведет к снижению водной зависимости от соседствующих стран: до 30% от Киргизии, до 25% от Узбекистана и до 15% от России", - отметил Брекешев.