Чеченское правительство сложило полномочия после инаугурации главы республики

Правительство Чечни в полном составе сложило полномочия после официального вступления в должность главы региона Рамзана Кадырова, говорится в постановлении, опубликованном на сайте главы и правительства региона.

"В соответствии со статьей 95 Конституции Чеченской Республики правительство Чеченской Республики постановляет: сложить полномочия правительства Чеченской Республики перед Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, избранным и вступившим в должность высшего должностного лица Чеченской Республики – Главы Чеченской Республики", - указано в правительственном документе.

Напомним, что избранный глава республики Рамзан Кадыров вступил в должность на заседании парламента региона 5 октября, в День города Грозного и своего 45-летия.